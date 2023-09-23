2023-TUS ve 2023-STS Tıp Sınavları Yarın Gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023-TUS ve 2023-STS Tıp Sınavları yarın yapılacak. Sınavlara binlerce aday katılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- Sts Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem sınavları yarın gerçekleştirilecek.

2023-TUS 2'nci dönem 14 ilde, 2023- Sts Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ise Ankara'da yapılacak. İki sınav şeklinde yapılacak 2023-TUS 2'nci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

56 bin 495 adayın katılacağı 2023-TUS 2'nci Dönem, 126 binada 852 salonda uygulanacak ve sınavda emniyet dahil 5 bin 839 personel görev alacak.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönemin birinci aşaması saat 10.15'de, ikinci aşaması ise saat 14.45'de başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

1841 adayın katılacağı sınavda emniyet dahil 284 personel görev yapacak. Sınav için 7 bina ve 96 salon kullanılacak.

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.