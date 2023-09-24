2023 TUS 2. Dönem Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. dönem) soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sınav sorularına ve cevap anahtarına ulaşabilecekler.