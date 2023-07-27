2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavına girecek adaylar, sınav bina ve salon bilgilerine erişebilecekleri sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta uygulanacak 2023-KPSS ÖABT adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.