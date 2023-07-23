Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans ilk oturumu başladı. Adaylara 130 dakika süre verilen sınavda, adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden geçerek içeriye alındı. Okul dışında bekleyen aileler ise adaylara destek oldu.

- 2023 KPSS Lisans ilk oturumu başladı

UŞAK - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans ilk oturumu başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. 120 sorudan sorumlu adaylara 130 dakika süre verildi. Sınava katılan kimi adaylar erken saatlerde gelirken, kimi adaylar ise sınava son anda yetişti. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alınırken, saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Adayların en büyük destekçileri ise okul dışarısında bekleyen aileleri oldu.