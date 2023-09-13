2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'nda Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı

ÖSYM, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı. Adaylar, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sıralamalarına erişebilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler.