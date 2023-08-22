2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığı bildirildi. Sınav, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Başvurular, 31 Ağustos'ta sona erecek.