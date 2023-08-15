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2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Eğitim Haberleri

ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, 1-7 Ağustos'ta tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Eğitim

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