2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, 1-7 Ağustos'ta tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Eğitim