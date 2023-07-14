2023-DGS Sınavına 464 Bin 281 Aday Katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-DGS sınavına 464 bin 281 adayın katılacağını açıkladı. Sınav, 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ve 81 il ve KKTC/Lefkoşa'da 97 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 11 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 'Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek 2023 DGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu. Ersoy, "2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve KKTC/Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunması istendi. Saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.