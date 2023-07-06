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2023-DGS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2023-DGS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Eğitim Haberleri

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2023-DGS sınavına başvuran adayların giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 16 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına ???????(2023-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak 2023-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Eğitim

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