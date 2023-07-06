2023-DGS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2023-DGS sınavına başvuran adayların giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler.