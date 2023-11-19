2023-ALES/3 Sınavı Tamamlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023-ALES/3 sınavı, 157 bin 918 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurdu.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.