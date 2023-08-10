2023-ALES/2 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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ÖSYM, 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan 2023-ALES/2 sınavına katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden edinebilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Eğitim