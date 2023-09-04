2023-ALES/2 Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) cevap kağıtları ve aday cevapları, ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Adaylar, cevap kağıtlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2), cevap kağıtları ile aday cevapları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.

Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.