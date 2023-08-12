Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı çevrim içi platformu sistemi üzerinden alınan tüm staj grup branşlarındaki öğrenciler 2023-2024 öğretim yılı yaz dönemi gönüllü ve zorunlu stajlarını tamamladılar. Stajyer öğrenciler stajlarının son gününde Muğla Eğitim ve Araştırma Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibinin katılımlarıyla hatıra fotoğrafı çekildiler.

2023-2024 öğretim yılı Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı yaz stajları Muğla'da tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı çevrim içi platformu sistemi üzerinden alınan tüm staj grup branşlarındaki öğrenciler 2023-2024 öğretim yılı yaz dönemi gönüllü ve zorunlu stajlarını tamamladılar. Eğitim Birimi öncülüğünde takip ve değerlendirmeleri yapılan stajyer öğrenciler stajlarının son gününde Muğla Eğitim ve Araştırma Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibinin katılımlarıyla hatıra fotoğrafı çekildiler.

Başhekim Togan" Kurumuzda gerçekleştirilen çalışmalara destekleri için teşekkür ederek, meslek yaşantılarında hepsine başarılar diledi. Staj dönemleri öğrenciler için teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü önemli bir zaman dilimi olduğunun altını çizerek insan hayatının kıymetini bilerek, mesleklerini empati ve sevgiyle yapmaya özen göstermeleri önerilerinde bulundu. - MUĞLA