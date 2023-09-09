2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Pazartesi Başlıyor

2023-2024 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmen ders başı yapacak. Okullarda son hazırlıklar tamamlanırken, öğrencilere güzel bir eğitim-öğretim ortamı sunmak hedefleniyor.

2023-2024 EĞİTİM-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmen ilk zille birlikte ders başı yapacak. Okulların açılmasına 2 gün kala öğrencilerin daha sağlıklı alanlarda eğitim görmeleri için ise son hazırlıklar devam ediyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci servislerinin yanı sıra, kantin denetimleri ve emniyet tedbirlerindeki tüm hazırlıklar tamamlandı. Pazartesi başlayacak 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için okullardaki temizlik ve boyama çalışmalarında sona gelindi. Okul görevlileri bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz ders kitaplarını öğrenci sıralarına yerleştiriyor bir yandan da sınıflardaki temizlik çalışmaları sürüyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZE GÜZEL BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YUVASI SUNMAK ANA HEDEFİMİZ"

Son hazırlıkların yapıldığı okullardan biri de, Özel Piri Reis Topkapı Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Zeki Çelik, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin başarılarının artması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Okuldaki çalışmalardan da bahseden Çelik, "2023-2024 eğitim, öğretim yılında okullarımız pazartesi günü açılacak. Elimizden gelen tüm çabayı öğrencilerimiz için sarf ediyoruz. Öğrencilerimize güzel bir eğitim-öğretim yuvası sunmak ana hedefimiz. O yüzden de burada seferber olduk. Okulumuzdaki temizlik faaliyetleri devam ediyor, bir yandan boyalar devam ediyor; bir yandan da eğitim öğretim faaliyetleri için devletin dağıttığı kitaplar geldi. Çocuklarımız eğitim öğretime pazartesi günü hazır bir şekilde başlayacaklar. Hazırlık aşamalarını da güzel bir şekilde geçirdik. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında tam kadro olarak eğitim öğretime hazırız. Tüm öğrencilere tavsiyem şudur. Güzel bir şekilde derslerine odaklanmaları ve sadece eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmaları " dedi.