2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı "Okul Güvenliği Toplantısı" Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Çelik'in yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okulların genel durumları ve alınacak tedbirlere ilişkin yapılan sunumla başlayan toplantıda yine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde alınan önlemler ve trafik konularında sunum gerçekleştirdi.

Okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığına vurgu yapan Vali Cahit Çelik, "Bizim tek arzumuz ve gayemiz hiç bir kazaya, olumsuzluğa meydan vermeden sağlıklı bir şekilde tüm yavrularımızın 2023-2024 eğitim-öğretim yılını tamamlamasını sağlamak olacaktır. Öğrencilerimizin evden çıkıp okul servisine adım attığı andan itibaren okul içi ve okul çevresinde güvenliklerini sağlamak, bizlerin en önemli önceliğidir. Okul çevrelerinde gerekli trafik tedbirleri, güvenlik güçlerimiz tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da alınacaktır. Ayrıca, öğrencilerimize yönelik trafik eğitim parkında gerekli eğitimler düzenlenecek, okul servis araç şoförlerine ve rehber personeline yönelik olarak bilgilendirme eğitimleri de yine kolluk güçlerimiz tarafından yapılacaktır."dedi.

Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolünün uygulanması konusunun üzerinde hassasiyetle durduklarına değinen Vali Çelik, suçtan korunma yöntemleri ile siber güvenlik konusunda da gerekli çalışmaların kolluk güçleri tarafından yapıldığını ifade etti.

Vali Çelik; Başta metamfetaminle mücadele olmak üzere uyarıcı ve uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla sürmekte, gençlerimizi ve yavrularımızı bu illetten uzak tutmak için 7/24 var gücümüzle çalışmaktayız. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi uyuşturucu ile mücadelemizde önemli bir yer tutmaktadır.

Öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması, sağlığının korunması amacıyla kent güvenlik sistemine entegre edilen okul güvenlik kameraları titizlikle takip edilmeye devam edecek,okul önleri ve yakın çevrelerinde alkol ve tek sigara satılmasını önleyici tedbirler alınacaktır. Öğrencilerimizle birebir iletişim halinde olan kantin görevlileri ve servis sürücüleri denetlenecek olup, Sağlık Bakanlığı'nın salgın tedbirlerine göre bir gelişme yaşanması halinde maske, dezenfektan, hijyen malzemelerinin temini de yapılacaktır." dedi.

Vali Cahit Çelik'in konuşmasının ardından toplantı, okul aile birliği başkanlarının soru ve görüşlerinin alınması ile son buldu. - NİĞDE