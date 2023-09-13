2023/2024 Eğitim Öğretim Döneminde Servis Araçlarına Denetim

2023/2024 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde şoför ve servis aracı içerisindeki öğrencilerin emniyet kemeri takıp takılmadığına ve sürücülerin evraklarının eksik olup olmadığına dikkat edildi.

2023/2024 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde şoför ve servis aracı içerisindeki öğrencilerin emniyet kemeri takıp takılmadığına ve sürücülerin evraklarının eksik olup olmadığına dikkat edildi.

2023/2024 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince servis araçlarının denetimlerine ağırlık verildi. Bakırköy'de yapılan denetimlerde, servis araçları şoförlerinin ve öğrencilerin kemer takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülerin evraklarının tam olup olmadığı denetlendi. Sivil ekiplerin denetimi, havadan dron destekli olarak devam etti. Denetimlerde durdurulan servis araçları içerisinde bulunan öğrencilere boyama kitabı, yapboz ve kırmızı düdük ile bilgilendirici el broşürleri hediye edildi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan bir servis şoförüne ceza yazıldı.

Denetimde görevli olan polis memuru Komiser Onur Ateş "Denetimlerdeki amaçlarımız öncelikle çocuklarımızın güvenliği, bu konuda da sürücülerin ehliyet ve araç bilgilerinin yeterli olup olmadığı. Bunun haricinde emniyet kemeri hem çocukların hem de sürücülerin takıp takmadığını, araçlarda bulunan ışıklı levhaların yanıp yanmadığı, yeterli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Çocuklarımıza boyama kitabı, yapboz kırmızı düdük, uzun zamandır devam eden projemiz 'Kırmızı Düdük' ve el broşürleri yaparak çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de bu konuda duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Denetimlerimizi dron destekli yapıyoruz, haricinde sivil personelimizin bildirdiği araçları alıyoruz. Genel kapsamlı eğitim öğretimin başladığı ilk haftadan itibaren yıl boyunca devam edecek denetimlerimiz" ifadelerini kullandı.