2022 BURSLULUK SINAVI: İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, her yıl olduğu gibi bu sene de birçok adayın katılımı ile sona erdi. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyor ve İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 2022 Bursluluk sınavı: İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı?

Burslardan yararlanmak adına birçok öğrencinin katılım gerçekleştirmiş olduğu İOKBS sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sonuçlarının açıklanacağı net tarih belli oldu. Peki, 2022 Bursluluk sınavı: İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı?

İOKBS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İOKBS sonuçları henüz açıklanmadı fakat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan "İOKBS Açıklanma Tarihi" birkaç gün sonra. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında sonuçların 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.