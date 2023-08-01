Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararıyla 20 üniversiteye yeni rektörler atanmıştır.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ataması yapılan 20 rektör ve üniversitelerin isimleri şöyle;

Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.