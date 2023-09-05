Samsun'da Canik Belediyesi tarafından Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası hediye edildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitim dostu bir belediye olduklarını belirterek, çocukların eğitimlerinin aksamaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası desteği

Başkan Sandıkçı: "Eğitim dostu bir belediyeyiz"

SAMSUN - Samsun'da Canik Belediyesi tarafından Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası hediye edildi. Dağıtım töreninde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Eğitim dostu bir belediyeyiz. Bu anlamda çocuklarımızın eğitiminin aksamaması ve eğitimden geri kalmaması için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Uyum programı çerçevesinde bir hafta önce okula başlayan minikler için kolları sıvayan Canik Belediyesi, ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine, içerisinde kırtasiye seti bulunan çanta hediye etti. Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda çanta dağıtım töreni düzenlendi. Törende Başkan Sandıkçı, miniklere çantaları dağıttı.

"Eğitim dostu bir belediyeyiz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmada, "Belediye olarak eğitime sürekli destek veriyoruz. Eğitim dostu bir belediyeyiz. Bu anlamda çocuklarımızın eğitiminin aksamaması, eğitimden geri kalmamaları ve onları daha ileriye taşımak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Canik ilçesinde 1. sınıfa başlayan tüm öğrencileri -ayırt etmeksizin- kırtasiye setleri ile buluşturduklarını belirten Sandıkçı, "Bu yıl Canik'te 1. sınıfa başlayan yaklaşık 2 bin öğrencimiz var. Tamamına bu kırtasiye setlerini verdik. Öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle temas kurarak birinci sınıfta çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu tüm materyallerin listesini aldık ve o listenin tamamını alarak çantalarına yerleştirdik" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine de destek verdiklerini açıklayan Sandıkçı, "Canik'te ikamet eden ve Türkiye'nin neresinde hangi üniversiteyi kazanmış olursa olsun tüm öğrencilerimize burs veriyoruz. Yine aynı şekilde bölgemizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını bizler ödüyoruz. Belediye olarak asli görevlerimizin yanında eğitimi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ise "Canik eğitim ailesi olarak bizler el ele ve gönül gönüle vererek, bizlere emanet edilen her bir yavrumuzu geleceğe taşımak, iyi bir insan olarak yetiştirmek için gayret ediyoruz" açıklamasında bulundu.