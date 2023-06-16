Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için aileleriyle okula geldi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için aileleriyle okula geldi.

Ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, gelecek dönemde yeniden buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Ankara'daki Yenimahalle Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda düzenlenen törende, karne almanın heyecanını yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Zengin, sınavlarını başarıyla tamamladığını ve yazın çok kitap okuyacağını söyledi.

Zengin, başarılı karnesine karşılık ebeveynlerinin bisiklet aldığını belirtirken, baba Adem Zengin, oğlunun karnesiyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, geleceğinin güzel olması temennisinde bulundu.

Kızı ilk karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Rümeysa Demir de "Hak ettiği için hediye olarak ne isterse onu alacağız." diye konuştu.

Dördüncü sınıfı bitiren Kıvanç Uğur da başarılı karne sonrası takdir belgesi aldığı için mutlu olduğunu ama öğretmeni ve arkadaşlarından ayrılacağı için kendisini üzgün hissettiğini söyledi.

Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi ÖBA üzerinden

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, bugün sona erdi.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.