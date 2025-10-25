Haberler

Türkiye, 125 Ülke ile 350 Eğitim Anlaşması İmzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 125 ülke ile toplam 350 eğitim iş birliği anlaşması imzalayarak Türkiye'nin eğitim diplomasisini güçlendiriyor. Son 2 yılda yeni belgeler imzalayarak küresel eğitim ağını genişleten Bakanlık, yurtdışında çeşitli eğitim projeleri ve Türk okulları aracılığıyla kültürel entegrasyonu artırmayı hedefliyor. 2025 itibarıyla 13 ülkede 65 Türk okulu faaliyet gösterirken, yeni okulların açılması planlanıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) bugüne kadar 125 ülke ile toplam 350 eğitim iş birliği anlaşması imzaladı.

MEB'in öncülüğünde yürütülen eğitim diplomasisi, Türkiye'nin kültürel ortaklıklarını güçlendirerek dünya genelinde kalıcı bağlar kurulmasını sağlıyor. Bakanlık, eğitim ilişkilerini yasal çerçeveye oturtmak amacıyla bugüne kadar 125 ülke ile toplam 350 anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, KKTC'den Katar'a, Yunanistan'dan Libya'ya, Kongo'dan Moğolistan'a kadar geniş bir coğrafyada eğitim alanında iş birlikleri ve mutabakat zabıtları hayata geçirildi. Son 2 yılda 14 ülkeyle 16 yeni belge imzalanarak, Türkiye'nin küresel eğitim ağı genişletildi. Suriye ile öğretmen eğitimi, mesleki gelişim ve özel eğitim alanlarını kapsayan protokol imzalandı. Moldova ile Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji'nin açılışına yönelik iş birliği yapıldı. Ukrayna, Moğolistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerle de yükseköğretimden mesleki eğitime kadar çeşitli alanlarda stratejik anlaşmalar gerçekleştirildi. KKTC, Türkmenistan ve Özbekistan ile yapılan görüşmeler kapsamında ise yeni Türk okulları açılacak.

13 ÜLKEDE 65 TÜRK OKULU FAALİYETTE

Haziran 2025 itibarıyla 13 ülkede Türkiye'nin 65 eğitim kurumu faaliyet gösteriyor. Bu kurumlarda 12 bini aşkın öğrenci öğrenim görürken, 679 öğretmen görev yapıyor. Yeni açılacak okullar arasında Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji ve Karabağ Türk Okulu öne çıkıyor. Bu kurumlar, Türkiye'nin eğitim alanındaki varlığını güçlendirirken kültürel diplomasi açısından da stratejik bir rol üstleniyor. 1994'ten bu yana süren Kardeş Okul Uygulaması ile Türkiye'deki okullar 64 farklı ülkedeki okullarla eşleştirildi. Bugüne kadar 1229 kardeş okul bağlantısı kuruldu; bunların 712'si yurt dışındaki okullarla gerçekleştirildi. Bu sayede kültürel etkileşim ve karşılıklı anlayış güçlendirildi.

KÜLTÜREL ENTEGRASYON PROGRAMLARI

MEB, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik uyum sınıfları, PIKTES+ Projesi ve Türkçe-Türk Kültürü dersleriyle kapsayıcı eğitim modelini yaygınlaştırıyor. 2024-2025 döneminde 8 ülkede 2 bin 174 öğrenciye Türkçe ve kültür dersleri verilirken, bu rakamın gelecek dönemde 11 ülkeye ulaşması hedefleniyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşları ile yürüttüğü projelerle yetişkin eğitimi, sosyal uyum ve istihdam odaklı çalışmalara öncülük ediyor. Erasmus+, EPALE ve UNICEF, UNDP, UNHCR iş birlikleriyle yürütülen projeler, Türkiye'nin eğitim diplomasisi kapasitesini güçlendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yürütülen proje ve anlaşmaların yumuşak güç kapsamında değerlendirildiğini belirterek, Türkiye'nin eğitim alanında sadece bölgesel değil, küresel bir aktör haline geldiğini gösterdiğini kaydetti. Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki dönemde yeni anlaşmalarla Türkiye'nin eğitim diplomasisini daha da kurumsallaştırmayı ve kapsayıcı eğitim modellerini uluslararası alanda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
