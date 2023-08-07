110 Yaşındaki Suudili kadın okula geri dönüp okuma yazma öğrendi

Suudi Arabistan'dan 110 yaşındaki Nawda Al-Qahtani, okula geri döndü ve okuma-yazma öğrenmeye başladı. Al-Qahtani'nin bu kararı, uzun yıllardır ertelenmiş bir hedefiydi ve öğrenimine devam etme kararı, yaşamını kökten değiştirdi. Al-Qahtani'nin dört çocuğu, annelerinin eğitimini destekliyor ve bu yeni gelişmeden gurur duyuyor. Nawda Al-Qahtani'nin bu adımı, Suudi yetkililerin okuma yazma oranını artırmak ve yok etmek için gösterdiği çabanın bir parçası olarak görülüyor.

Suudi kadın Nawda Al-Qahtani, 110 yaşında olmasına rağmen "geç olsun güç olmasın" sözünü kanıtlarcasına okula geri döndü. Ülkenin güneybatısındaki Umwah bölgesinde bulunan Al-Rahwa Merkezi'nin desteğiyle öğrenimine devam eden Al-Qahtani, okuma ve yazma öğrenmenin hayatını nasıl kökten değiştirdiğini anlattı.

Bu öğrenimini tamamlama kararı, Al-Qahtani'nin uzun yıllardır ertelenmiş bir hedefiydi. Al-Qahtani, Arap Haberlerine yaptığı açıklamada, "Tabii ki, 100 yaşın üzerinde olan biri için bu zor bir durumdu. Ancak bu kararı almak, çok geç bile olsa gereken bir adımdı. Eğitimimi yıllar önce tamamlamalıydım" dedi.

Bu gecikme bireysel bir neden değil, bölgenin kırsal kesimlerinden gelen yüzlerce kız için ortak bir sorundu. Coğrafi izolasyon nedeniyle eğitimlerini tamamlayamayan bu genç kızlar arasında Al-Qahtani de yer aldı.

Al-Qahtani'nin dört çocuğu, annesinin eğitimini destekliyor ve yaşamındaki bu yeni gelişmeden gurur duyuyor. 60 yaşındaki oğlu Mohammed, annesini her sabah merkeze götürüyor ve derslerin sonunda onu bekliyor. Annesinin her gün yeni bir şeyler öğrenmesinden mutlu ve gurur duyduğunu belirtiyor.

Nawda Al-Qahtani'nin bu adımı, Suudi yetkililerin ülkenin tüm bölgelerinde okuma yazma oranını artırmak ve yok etmek için gösterdiği çabanın bir parçası. Umwah bölgesinde sadece bir kız lisesi bulunması, bölgeyi büyük bir baskı altına alıyor. Al-Qahtani'nin oğlu Mohammed, daha fazla halk eğitimi okulu kurulmasını ve insanların okuryazar olmasını umuyor. Ülkenin liderleri, krallığın her bölgesindeki okuryazarlığı artırmak istiyor.