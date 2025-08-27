11. İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri Çevrimiçi Olarak Düzenlenecek

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından düzenlenen İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacak.

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından organize edilen İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri'nin 11'incisi, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ölçme ve değerlendirmenin eğitim süreçlerindeki rolüne dikkat çekmesi amaçlanan 11. İstanbul Ölçme Değerlendirme Günleri, 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlik ile yalnızca akademik başarı değil; düşünme, problem çözme, araştırma ve üretme gibi üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, öğrencilerin bireysel gelişimlerinin takibinden öğretim uygulamalarının zenginleştirilmesine kadar birçok konu masaya yatırılacak. Programda, alanında uzman akademisyenler tarafından 18 farklı konu başlığı ele alınacak. Seminerlerde öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, güncel yaklaşımların paylaşılması ve modelin ders bazında uygulamalarına ilişkin örneklerin aktarılması planlanıyor. Her gün saat 18.00'den sonra gerçekleşecek çevrimiçi oturumlarda katılımcılar, akademisyen ve uzmanlarla bir araya gelerek ölçme ve değerlendirmedeki yenilikçi yöntemler hakkında bilgi edinebilecek. Katılım için başvurular, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında istanbulodm.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Program, tüm öğretmenlere açık olacak.

