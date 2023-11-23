108 Yaşındaki Öğretmen Sabiha Özar'dan Hayat Dersi Niteliğinde Sözler

Cumhuriyetin ilanına günler kala 7 yaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sen büyüyünce öğretmen ol" sözünden yola çıkan ve nice nesiller yetiştiren 108 yaşındaki Sabiha Özar, hayat dersi niteliğinde sözleriyle hem düşündürdü hem umutlandırdı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı bir yurt gezisinde Konya'da Mustafa Kemal'i karşılayanların arasında yer alan ve bugün İzmir'in Dikili ilçesinde ikamet eden 108 yaşındaki öğretmen Sabiha Özar'la, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette kimi zaman geçmiş yad edildi kimi zaman da geleceğe dair nasihat niteliğinde sohbet edildi. Titreyen elleri ve ağır duyan kulaklarına rağmen adeta dünün hafızası niteliğinde yaşayan Özar, Atatürk'ün, 'Okuyup öğretmen ol' tavsiyesiyle 42 yıl boyunca binlerce öğrenci yetiştirdi.

Yaşadıklarını an gibi hatırlayan, öğrenmenin ve öğretmenin meşalesini yakarak Anadolu'nun dört bir yanında göreviyle ışık olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Özar, "1916'da doğdum. Osmanlının son zamanlarını gördüm. Ben daha o zamanlar 7 yaşında hazırlık sınıfındayım. Paşamın önündeydim. Paşam o gün lokomotifle geldi. İlk kez tren görmüştüm. Yanında hanımı Latife Hanım da vardı. Cumhuriyetin kurulmasına 7 ay vardı. Memleketi düşmanlardan temizlediği için çocuk aklımla onu pehlivan zannediyordum. Ama bir pehlivandan da fazlasıymış. O benim başımı okşadı, çenemi tuttu ve ellerimi tutarak 'ne güzel çocuklar bunlar. Hiç görmedim böyle güzel çocuklar. Çok memnunum. Siz bu yaşta okula başlamışsınız. Okullarınızı hiç bırakmadan devam edin. Sen okuyup öğretmen ol' dedi. Ben de her öğretmenler gününde kürsülerde Türkiye'nin vaziyetiyle ilgili öğrencilere hitaben konuşma yapardım. Çünkü Mustafa Kemal ile ilgili aklımı özümle birleştirdim. Bundan da büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bugünün öğretmenlerine mesaj

Sabiha Özar bugünün öğretmenlerine de verdiği mesaj ile "Sizin ziyaretiniz bana 100 yıl daha verdi. Bunlar bana mutluluk ve yaşama sevinci veriyor. Atatürk'ün en güzel devrimlerinden biri de milletvekili seçimleri. Milletimizi yükseltmek için bir hareket olarak nitelenmiş. Şimdiki öğretmenlere ise tavsiyem, ben de bir öğretmen olarak buna çok dikkat ediyorum. Ülkemiz huzur içinde yaşasın. Televizyonlarda olayları izliyoruz. Siyasiler de buna dikkat etmeli. En önemlisi de çocuklarımız. Geleceğimiz, kuşaklarımız için çok önemli. Evvela iyi de yetişiyorlar artık. Doktorlar çoğaldı. Artık eğitim seviyesi de arttı. Benim babam doktor olmadığı için vefat etti" ifadelerinde bulundu.

"Sevin, kimseyi incitmeyin"

Uzun yaşamanın sırrının ise 'sevmek' olduğunu söyleyen Özar şöyle konuştu: "Bana, 'ne yiyorsunuz da bu yaşa kadar yaşadınız?' diye soruyorlar. Yemeyi düşünmeyin. İnsanları sevin, hayvanları sevin, vatanınızı sevin, Tanrıyı sevin. Çünkü Tanrı da insana kuvvet verir. Tanrı, cennet ve cehennem insan ruhuna 'dur - durma' der." Mustafa Kemal nasıl söylemiş: 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak' diye. Ben de toprak olacağım. Kimseyi incitmeyin. 'bu kötüdür' diye kimseyi hırpalamayın. İnsanlık budur. Herkesi insan olarak görmek isterim. Huzur içinde olalım. Herkesin zekasına ve iş gücüne göre yaşadığı bir dünyası olsun."

Çankırı'dan ' orman' Sözü

AK Partili Çankırı da Özar'ı Cumhuriyetin dünü ve bugünü olarak nitelendirerek; "Siz Türkiye'de yaşayan bir tarihsiniz. Türkiye Cumhuriyetinin dünü ve bugünüsünüz. Siz Cumhuriyetin 100'üncü yılında ve ikinci yüzyılında bizim yaşayan en kıdemli öğretmenimiz olarak başımızın üstündesiniz. Bizler çok mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kadar ön görülüymüş ki sizdeki ışığı görmüş ve 'öğretmen ol' demiş. Ne mutlu ki bizlere, sizlerin yetiştirdiği nesillerle bir aradayız. Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin günü kutlu ve daha umutlu olsun. Türkiye'de terör kurbanları arasında en çok öğretmenlerimiz vardı. Neden? Çünkü bu ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını istemiyorlardı. Çok şükür o günler geride kaldı. Bu yüzden bizler de bunun için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Çankırı, Sabiha Özar'ın ismini taşıdığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimine katkı sağlayan tüm isimlerin kendi adları ile yaşatılacağı ormanı kente kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Felsefesini resmettiği tabloyu hediye etti

Sabiha Özar, 100 yaşında iken hayat felsefesi olarak nitelendirdiği 'Doğumda ölümde hayatın gerçekleridir. Ancak bu iki gerçek arasında önemli olan senin ne yaşadığın, nasıl yaşadığın ve neler yaptığındır' sözlerini tuvale yansıttığı tabloyu AK Partili Çankırı'ya hediye etti. - İZMİR