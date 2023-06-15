10 Yaşındaki Öğrenci Yazar Ali Eymen Şen İlk Kitabını Yayımladı

Mustafakemalpaşa Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda açılan 'Yazarlık Kursu' ilk meyvesini verdi. Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde faaliyet gösteren kursa katılan 4. sınıf öğrencisi Ali Eymen Şen, annesi Ayşenur Şen'in de desteği ile ilk kitabını yayımladı. 10 yaşındaki çocuk yazar, 'Top Sende' ismiyle okuyucularla buluşturduğu çocuk kitabını Kaymakam Ahmet Altıntaş'a hediye etti.

Mustafakemalpaşa'da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönemi'nde Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ile Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda açılan 'Yazarlık Kursu', çocukların düşündüklerini, hayal ettiklerini yazarak ve çizerek etkin şekilde ifade edebilmelerine imkan sağladı.

17 öğrencinin katılımıyla 40 saat süren kurs, yayın dünyasına 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ali Eymen Şen'i kazandırdı. Kursun bitiminde kitap yazmak için çalışmalarını sürdüren Ali Eymen Şen'in yazarlık serüvenine, annesi Ayşenur Şen'de deste verdi. İlk kitap heyecanını yaşayan anne ve oğul, çocuklar için kaleme alınan 'Top Sende' isimli kitabı çıkardı. Metnin ilk halinden son şeklini almasına kadar tüm editörlük sürecini ise öğretmen-yazar Yıldıray Aydın yürüttü. Dosya son şeklini alınca kapak tasarımı ve iç resimlerin çizimi ve dizgiyi de Hanife Tunalı Altunel yaptı.

Yazarlığa ilk adımını 'Top Sende' kitabıyla atan Ali Eymen Şen, annesi Ayşenur Şen ile birlikte sevincini Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık'ı ziyaret ederek paylaştı.

10 Haziran 2013'te Bandırma'da doğan Ali Eymen Şen Kaymakam Altıntaş'ı ziyaretinde kitabı yazma serüveni anlattı.

Kısa hikaye ile başladı kitap yazdı

Küçük yazar; "Bir gün okulumuzu ziyarete yazar Yıldıray Aydın gelmişti ve bizden kısa bir hikaye yazmamızı istemişti. Hikayemin beğenilmesini çok istiyordum çünkü seçilen öğrenciler yazarlık eğitimine katılacaktı. Öğretmenim bu eğitimi alacağımı söylediğinde çok mutlu oldum. Bu kursta farklı konularda araştırmalar yaptık. Çeşitli kitaplar okuduk. Kitap nasıl yazılır konusunda bilgiler edindik. Bu bilgilerimi kullanarak kitap yazmaya karar verdim. Yıldıray hocamın yardımıyla ve annemin desteği ile kitabım bu halini aldı. 4 sınıf öğrencisi olarak kitabımın basılacağını hiç düşünmezdim. Onaylandığında inanamamıştım ama çok mutlu olmuştum. Sizlere tavsiyem hayallerinizden vazgeçmeyin ve bunun için mücadelenizi sonuna kadar verin. Hepinize keyifli okumalar dilerim" dedi.

'Akran zorbalığına dikkat çekmek istedik'

Özel bir şirkette sorumlu müdür olarak görev yapan anne Ayşenur Şen ise yazı serüveninin oğlunun, birlikte kitap yazma isteği ile başladığını belirtti. Şen; "Çağımızın sorunlarından biri olan ve gitgide artan akran zorbalığını ele almak istedik. Bir çocuğun benzer yaş gruplarındaki başka bir çocuğa sözel duygusal ya da fiziksel şiddetine akran zorbalığı denir. Zorbalığa maruz kalan çocuk çekimser, içine kapanık, huzursuz ve mutsuz olur. Çocuklarımızın bu konuda bilinçli olmasını sağlamak için biz ebeveynlere ve öğretmenlerine önemli roller düşüyor. Kitabı yazmamızda ve son halini almasına kadar geçen süreçte emeği olan herkese özellikle oğlumu keşfeden ve desteklerini esirgemeyen eğitimci-yazar Dr. Yıldıray Aydın'a, okul müdürü Abdullah Gürbüz'e, okul-aile birliği yönetimine ve kitap basımında bizlere destek olan iş insanları Saim Güler ve Nurdoğan Babadağ'a çok teşekkür ederiz. Mutlu çocuklar yetiştirebilmek dileğiyle" diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş ise Ali Eymen Şen ve Ayşenur Şen'i tebrik ederken küçük yaştaki çocukların hayallerini kaleme almasının yanı sıra aileler ve kurslar tarafından desteklenmesinin önemini vurguladı. - BURSA