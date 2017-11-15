Eğitim Zirvesi Başlıyor!





Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nin üçüncüsü, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilecek.



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Bu zirvede Eğitimde FATİH Projesi bağlamında eğitim teknolojileri üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler, karar vericiler, uzmanlar, öğretmenler, her seviyeden ilgili öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ile özel sektör bir araya getirilerek teorik ve pratik bilgilerin tartışılıp paylaşıldığı bir ortam oluşturulacak. 2500 katılımcı başvurusunun yapıldığı ve 155 konuşmacının yer alacağı Zirve'de; 28 oturum, 4 panel ve 50 atölye çalışması olacak. Zirve'ye gönderilen 339 bildiri, 22 akademisyenden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirildi.



İki gün sürecek Zirve, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ'ın (teşrifleri halinde) ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal TIRNAKÇI'nın açılış konuşmaları ile başlayacak. Zirvede yer alacak konu başlıkları ise şöyle: "Kodlama, Kod Eğitimi", "Geleceğin Teknolojik Sınıfları", "Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun", "Eğitimde Mobil Öğrenme", "e-İçerik Geliştirme", "Üç Boyutlu Teknolojiler", "Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı", "Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı", "Eğitimde Engelsiz Bilişim", "Nesnelerin İnterneti", "STEM", "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme", "Robotik Eğitimi", "Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi", "Uzaktan Eğitim", "Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar", "Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları."



Zirvenin dili Türkçe ve İngilizce olacak. Pek çoğu akademisyen olan yabancı konuğun sunumları simultane çeviriyle katılımcılara aktarılacak. Ayrıca yabancı çağrılı misafirlerin konuşmaları F klavye dünya şampiyonları tarafından anında yazılarak LED ekrana yansıtılacak.



Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri



Zirve'nin açılış töreninde "Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri" sahiplerini bulacak. Ödüller "Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması" sonucunda Seçici Kurulun, gönderilen projeler arasında başarılı bulduğu ve halk oylamasına sunulan 20 öğretmen ve 20 öğrenci projesi içinden seçilen üç öğrenci ve üç öğretmene verilecek. Öte yandan EBA'yı en çok kullanan üç il de bu törende ödüllendirilecek.



Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin ilki 5 Aralık 2015'te, ikincisi 4-5 Kasım 2016'da YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce Ankara'da yapıldı. Bu iki zirvenin de bildiri kitapları yayımlandı.



Eğitim Teknolojileri Zirvesi'yle ilgili paylaşımlar facebook.com/fatihprojesietz2017, Twitter, Instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Ayrıca Zirve'nin "FATİHETZ2017" adlı mobil uygulaması, Google Play Store'da yer alıyor.



Zirve programına bu adresten ulaşılabilir (PDF).



