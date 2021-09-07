Eğitim yuvası Bilgievlerinde yeni kayıt dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerinde, 2021-2022 eğitim yılı için kayıtlar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerinde, 2021-2022 eğitim yılı için kayıtlar başladı. Öğrenciler, 11 ilçedeki 17 Bilgievinden ve Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden çevrimiçi kayıtlarını 13-20 Eylül tarihleri arasında yapabilecek.

KİŞİSEL GELİŞİME KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgievlerinde öğrencilerin okul başarısına destek sağlamak amacıyla 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce branşlarında eğitimler veriliyor. 8'inci sınıflar için ise LGS'ye hazırlık kapsamında eğitimler düzenleniyor. Dersler, testler ve düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla desteklenerek öğrencilere kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı sunuluyor. Teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek için atölye, hobi ve etkinlik kulüplerinin yanı sıra sportif faaliyetler, sosyal aktiviteler ve kültürel etkinliklerle çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanıyor.

ROBOTİK KODLAMA VE 3D TASARIM

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10-14 yaş arası Bilgievi öğrencilerine robotik kodlama ve 3D tasarım alanında eğitim veriyor. Kodlama eğitimleriyle öğrencilerin analitik düşünme, problem çözebilme ve tasarım becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanıyor. Çocukların teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir nesil olarak yetişmesi hedefleniyor. Yerli ve milli teknolojinin temelini oluşturmayı amaçlayan eğitimlerin ardından öğrenciler, teknoloji alanında özgün projelerini hazırlıyor.

OKUYAN, DÜŞÜNEN VE ÜRETEN BİR NESİL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri birimlerinin, bilgi gücünün oluşması ve sürdürülmesi açısından önemli bir misyon taşıdığının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın, aile ve okul bağıyla birlikte çocukların kişisel gelişimi, bilgi ve becerisini arttırma hedefi taşıdıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızın eğitimine, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetlere duyulan ihtiyacın her geçen gün artması, bizleri bu ihtiyaçları karşılayacak projeler üretmeye yöneltmektedir. Her geçen gün değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek ve geleceğimizi daha iyi planlayabilmek için eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında hizmetlerimizi bir üst seviyeye taşımak ve sürekli hale getirmek en temel vazifelerimizden biridir" dedi.

GÜNÜMÜZDE GERÇEK GÜÇ BİLGİ

Öğrenmeyi sevgi ile bütünleştiren, daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir nesil için her şeyden önemlisi huzurlu, mutlu ve sağlıklı yarınlar için tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Günümüzde gerçek gücün bilgi olduğunun, toplumları ve ülkeleri her bakımdan geleceğe bu büyük gücün taşıyacağının bilincindeyiz. Bu büyük gücü en etkili şekilde ve birlikte var etmek için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve onları yetiştiren ebeveynleri sanat kurslarıyla, ders destek etütleriyle, sosyal kulüplerle ve daha birçok sosyal ve kültürel aktivitelerle zenginleştirdiğimiz eğitimlere bekliyoruz" dedi.

KAYITLAR ÇEVRİM İÇİ

Bilgievleri bünyesindeki öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Bilgi Destek Programı, Kulüp ve Atölyeler, Rehberlik Hizmetleri, Aile Eğitimleri, Yarışmalar ve Turnuvalar gibi hizmetler sunulacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimler için Bilgievlerine kayıtlar başladı. 13-20 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların ardından Milli Eğitim Bakanlığının yayınlayacağı ders takvimine paralel olarak eğitimler başlayacak. Pandemi risklerine karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bilgievlerine ön kayıt yapmak isteyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi olan www. kocaeli. bel. tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

17 MERKEZDE HİZMET VERECEK

Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler için kayıtlar 20 Eylül Pazatesi günü sona erecek. Bu tarihe kadar internet sitesinden veya herhangi bir Bilgievine başvurarak kaydını gerçekleştiren öğrenciler için 20 Eylül'de ilk ders zili çalacak. Bilgievleri İzmit ilçesinde 3, Gebze, Başiskele, Derince, Dilovası ilçelerinde 2'şer merkez ile Kartepe, Körfez, Karamürsel, Gölcük, Darıca ve Kandıra ilçelerinde toplam 17 merkezde hizmet verecek.

Kaynak: Habermetre