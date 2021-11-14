EĞİTİM YARDIMINI ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

Eğitim Yardımını Almaya Hak Kazananların Listesi

Oluşturulma Tarihi : 14. 11. 2021 Duyurular Arsa Satışı İlanı 15 Temmuz Mahallesi, 3188 ada 16... Güneşli Mahallesi - 2587 Ada - 20, 21 ve Mahmutbey... Gönülden Mektup Yarışması Gıdanı İsraf Etme, Emeğini Çöpe Atma Tarihe Yolculuk Bursa Gezisi Online Başvuru Bağcılar Belediyesi'nden Üniversiteyi Yeni Kazananlara... Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz Engellilerimiz ve Aileleri için Yeni Dönem Kurs... Bilgi Evleri Kurs Kayıtları Başladı 1 2 3 4 5 6 7 8

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