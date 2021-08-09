Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu
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Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu

Eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pamukkale Belediyesi'nin eğitim konusundaki önemli çalışmalarından olan eğitim yardımının başvuru tarihleri belli oldu.

Pamukkale Belediyesi'nin eğitim konusundaki önemli çalışmalarından olan eğitim yardımının başvuru tarihleri belli oldu. Ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ağustos ile 20 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceği belirtildi.

Pamukkale Belediyesinin Ağustos Ayı Belediye Meclisi'nde görüşülen ve kabul edilen eğitim yardımı konusunda başvuru tarihleri belirlendi. Pamukkale ilçesine ikamet eden ortaokul ve lise öğrencileri 16 Ağustos - 20 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvurular incelendikten sonra 750 ortaokul öğrencisine aylık 100 TL, 1750 lise öğrencisine de 120 TL aylık eğitim yardımı ödemesi 8 ay boyunca yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere yönelik eğitim desteğinde bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "2021-2022 eğitim öğretim yılında da bu desteği öğrencilerimize vereceğiz. Son meclis toplantımızda gündeme gelen ve onay alan eğitim yardımı konusunda başvuru süreci 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek. Eğitim yardımı desteği almaya hak kazanacak öğrenci kardeşlerimiz belirlenmiş olacak. Biz Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimi için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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