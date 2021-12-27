Eğitim ve tatbikatlara devam ediyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğitim ve tatbikatlara devam ediyoruz

Eğitim ve tatbikatlara devam ediyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Beşiktaş Belediyesi Özgecan Aslan Kız Öğrenci Yurdunda görevli personele Beşiktaş itfaiye ekibimiz tarafından yangın öncesi alınacak tedbirler ile birlikte yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Habermetre) - Beşiktaş Belediyesi Özgecan Aslan Kız Öğrenci Yurdunda görevli personele Beşiktaş itfaiye ekibimiz tarafından yangın öncesi alınacak tedbirler ile birlikte yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Oluşturulan temsili yangını söndürme çalışmaları ile eğitim pekiştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title