Eğitim ve tatbikatlara devam ediyoruz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Habermetre) - Beşiktaş Belediyesi Özgecan Aslan Kız Öğrenci Yurdunda görevli personele Beşiktaş itfaiye ekibimiz tarafından yangın öncesi alınacak tedbirler ile birlikte yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Oluşturulan temsili yangını söndürme çalışmaları ile eğitim pekiştirildi.

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