Eğitim ve tatbikatlara devam ediyoruz

BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - Bağcılar Abdurrahman Nermin Bilimli Anaokulu öğrencileri ve görevli personele Bağcılar itfaiye ekibimiz tarafından yangın öncesi alınacak tedbirler ile birlikte yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Oluşturulan temsili yangını söndürme çalışmaları ile eğitim pekiştirildi. Çekilen hatıra fotoğrafı ile eğitim sona erdi.

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