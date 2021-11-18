"EĞİTİM VE SPORA DESTEK PROJESİ" KUŞCAĞIZ AYM'DE BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'öğrenci dostu' uygulamalarla Başkent'te okuyan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan "Eğitim ve Spora Destek Projesi" pilot bölge olarak seçilen Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde hayata geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan "Eğitim ve Spora Destek Projesi"ni hayata geçirdi.

Sosyal yardım alan ailelerin 6. ve 7. sınıfta öğrenim gören çocukları için Liselere Giriş Sınavı ( Lgs ) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) takviye kursları başlatan Büyükşehir Belediyesi, eğitim desteğinin ardından şimdi de bu öğrencilere yönelik spor dallarında ücretsiz dersler verecek.

PİLOT BÖLGE KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ (AYM) SEÇİLDİ

"Eğitim ve Spora Destek Projesi" açılış etkinliğine Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Pilot bölge olarak seçilen Kuşcağız AYM'de başlatılan "Eğitim ve Spora Destek Projesi"ne start veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardım alan ailelerimizin çocuklarına eğitim desteği ve bununla birlikte spor desteği vermeye yönelik projemizi bugün itibarıyla Kuşcağız Aile Yaşam Merkezimizde başlattık" dedi.

Mehteran Takımı'nın gösterileriyle başlayan açılış etkinliği tekvando, eskrim grubu sporcuları ve seymenlerin gösterisi ile devam ederken Kent Orkestrası'nın müzik dinletisiyle sona erdi.

DİĞER AYM'LERDE DE PROJE DEVAM EDECEK

İlk etapta Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde (AYM) 180 öğrenci ile başlatılan projenin eğitim kısmında 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler ile LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere okula takviye kursları verilecek.

Projenin spor desteğinde 9'u olimpik olmak üzere 10 farklı spor branşında 736 öğrenci ile antrenmanlara başlanırken, Başkentli öğrencilerin lisanslı ve milli sporcu olmaları için profesyonel uzman öğreticiler ve antrenörler eşliğinde çalışmaları sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi diğer ilçelerdeki Aile Yaşam Merkezleri'nde de eğitim ve spor destek projesini kısa süre içinde başlatacak.

Kuşcağız AYM'de başlayan eğitim ve spora destek projesinden ücretsiz yararlanan öğrencilerden Ceren Sıla Güder düşüncelerini, "17 yaşındayım, üniversiteye hazırlık konusunda destek almaya başladım. Ücretsiz bir kurs olması bizim için çok iyi oluyor. Hocalarımızdan da çok memnunum verimli geçiyor dersler" sözleriyle dile getirirken, Ece Nisa Ergün de, "6. sınıfa gidiyorum. LGS'ye hazırlık konusunda bu projeden faydalanacağım. Eğitimler çok güzel" diye konuştu. Hem eğitim hem de spora teşvik amacıyla başlatılan derslerden memnun olduğunu dile getiren Sanem İrem Eldemir ise, "Eğitimime yönelik destek alacağım için mutluyum. 6 sınıfa gidiyorum ve LGS'ye hazırlanıyorum. Çok güzel anlatılıyor konular, iyi bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet