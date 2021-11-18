Eğitim ve Sanayi İşbirliği İçin İmzalar Atıldı

MANİSA (Habermetre) - Manisa'nın genç yeni nesli için, Organize Sanayi Bölgesi'nde nitelikli istihdam gücünü arttırmaya dayalı Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi (MESİP) kapsamında, Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önemli olanın Manisa'daki gençlere sahip çıkabilmek olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de okullarımızın OSB'ye ulaşımlarını yeni nesil elektrikli otobüslerimizle gerçekleştirme noktasında katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile genç yeni nesil için Organize Sanayi Bölgesi'nde nitelikli istihdam gücünü arttırmaya dayalı Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi (MESİP) hayata geçiriliyor. Proje kapsamında ilk olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek'in katılımıyla protokol töreni düzenlendi. Manisa Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı. Protokol kapsamında çalışmalar farkındalık yaratma, yönlendirme, sanayici ile buluşturma ve sanayide ihtiyaç duyulan meslek gruplarına yönelik sertifika programları olmak üzere 4 etap olarak gerçekleştirilecek.

Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum

Protokol töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Sanayi kuruluşlarına yaptığımız ziyaretlerde özellikle yetişmiş iş gücü ihtiyacı konusundaki problemler olduğu hepsinin ortak şikayeti. Bununla ilgili İl İstihdam Kurulu'nda tüm arkadaşlarımız ne yapabiliriz sorusuna cevap aradılar. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Şimdi de bir protokol taslağı hazırlandı. Bu taslak ile o çalışmalardan ortaya çıkan bir projenin ilk ayağı diyorum ben bu çalışmaya. Bunun sebebi de bu çalışma sadece meslek liselerini ve ortaokulları kapsayan kısmı. Ortaokullardaki öğrencilerimizi ve meslek lisesindeki öğrencilerimizi devamlı sanayiye yönelik onları hem ziyaret anlamında hem de staj imkanları anlamında bilgilendirmek. Meslek liselerinin içini de sanayimizin ihtiyacına göre doldurmak. Protokolümüzün özü bu. Projeye emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Nesil Öğrencilere Yeni Nesil Elektrikli Otobüs

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Burada önemli olan Manisa'daki gençlerimize sahip çıkabilmek ve onlara daha iyi bir geleceği yaşatabilmek. Bu anlamda Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında böyle bir protokolü imza altına alıyoruz. Özel sektör, kamu ve STK noktasında böylesine bir işbirliğinin yapılmış olması mutluluk verici. Ben burada katkıda bulunan ilgili kurumlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızın OSB'ye ulaşımlarını elektrikli otobüslerimizle gerçekleştirme noktasında katkıda bulunacağız. Önemli olan gençlerimizi istihdam noktasında daha iyi günlere kalifiye eleman olarak yetiştirebilmek. Gelişen bir OSB'de yeni açılacak olan alanlarla önümüzdeki süreçte muazzam bir iş gücüne ihtiyaç olacağı net bir şekilde görülmekte. Bu bağlamda gençlerimize sahip çıkmamız önceliklerimizden bir tanesi. Onları bu hayata kazandırabilmek en önemlisi. Ben de herkese verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Tüm Paydaşlara Teşekkürlerimizi Sunarız"

Protokol ile öğrencilere, rehberlerine ve diğer eğitmenlerine bölgeyi ve bölge firmalarını tanıtacaklarını belirten MOSB Başkanı Sait Türek de, " Bölgede edinmiş oldukları deneyim ile onlara bir kariyer yönlendirmesi sağlanırken sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücü problemine de çözüm getirilecek. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda girişimci, üretken, endüstri ve hizmet alanlarının gereksinimine uygun teknik çalışanlar olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz protokol ile binlerce öğrencinin geleceğine katkı sağlayacak olmaktan mutluyuz. Eğitim-sanayi iş birliği için örnek teşkil eden bu projede yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

İmzalar Atıldı

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Manisa'nın genç yeni nesli için, Organize Sanayi Bölgesi'nde nitelikli istihdam gücünü arttırmaya dayalı Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi'ni (MESİP) imza altına aldı. Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MOSB Başkanı Sait Türek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

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