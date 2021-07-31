Eğitim ve okuma aşkıyla 60 yaşında meslek lisesinden mezun oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Münire Güler, ilerleyen yaşına rağmen Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Alanı Kadın Terziliği Bölümü'nden mezun olarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomasını aldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Münire Güler, ilerleyen yaşına rağmen Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Alanı Kadın Terziliği Bölümü'nden mezun olarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomasını aldı.

Güler, yaptığı açıklamada, 1961 yılında Kazdağları'nın eteklerinde bir köyde doğduğunu ve kendisi için çok değerli olan öğretmeninin eğitimi ile ilkokulda burada bitirdiğini belirterek, 1971-1972 eğitim yılında da ortaokula başladığını kaydetti.

Ortaokul ikinci sınıftayken ailevi nedenlerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Bu arada Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Bir yıllık ayrılığın ardından tekrar 3. sınıftan okul hayatıma devam etmeye başladım. Lise eğitimimi 1979 yılında bitirdim. Bu arada diğer kardeşlerimde yanımda okula başlamıştı. Liseden mezun olduktan sonra iş girişimlerim oldu ama maalesef başaramadım. 2 yıl önce lise mezunlarının da meslek lisesi diploması alarak bazı yeterlilik isteyen modülleri de açabileceklerini duydum. Yaşadığım yer Bayramiç'te başvurumu yaptım fakat kadın terziliği bölümü olmadığı için olumsuz cevap aldım. Hemen Ezine Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurdum ve burada eksik olmasınlar çok yapıcı ve saygılı bir şekilde karşılandım. Okulumuzda planlandığı gibi fark derslerinin eğitimine katıldım ve kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve en sonunda da 60 yaşımda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomamı aldım."

Güler, eğitimi süresince kendisine destek veren okul müdürü Kadir Yavaş ve tüm idareciler ile öğretmelerine teşekkür etti.

Eğitime önem veren ve insanlığın yardımına koşan bireyler olmayı amaçladıklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Diğer kardeşlerim de dışarıdan üniversite, yüksek lisans ve idarecilik sınavlarını başarma yolunda ilerliyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hani 7'den 70'e eğitim diyorduk ya, zaman çok çabuk akıyor ve 7 çok geç oluyor. Doğumdan ölüme kadar eğitim oluyor şimdilerde. Hayat boyu öğrenme devam ediyor. Hayat çok çabuk geçiyor ve bazı diplomaları almak 60 yaşını bulabiliyor. Faydasız ilimden de korkarım. Eğitim öğretim hayatımda bana her zaman desteklerini veren ve benim her zaman yanımda olan eşime, öğretmenlerime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Kadınlar eğitimden ve okumaktan asla vazgeçmeyin. Hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü