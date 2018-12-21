Eğitim ve Engellilik: Ürdün'de Mülteci Çocukların Hayata Geri Kazandırılması

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Mercy Corps'un yönettiği kapsayıcı eğitim programı kapsamında Ürdün'de 40 okulda engelli çocuklar eğitim haklarına kavuşuyor. …

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