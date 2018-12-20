Eğitim ve Engellilik: Ürdün'de Mülteci Çocukların Hayata Geri Kazandırılması
Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Mercy Corps'un yönettiği kapsayıcı eğitim programı kapsamında Ürdün'de 40 okulda engelli çocuklar eğitim haklarına kavuşuyor.
Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Mercy Corps'un yönettiği kapsayıcı eğitim programı kapsamında Ürdün'de 40 okulda engelli çocuklar eğitim haklarına kavuşuyor. …
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