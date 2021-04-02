Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kullanılacak

Sağlık Bakanlığı ile Samsun Üniversitesi arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığı ile Samsun Üniversitesi arasında, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Samsun ve Karadeniz Bölgesi için önemli bir protokol imzalandığını söyledi.

Samsun'un sağlık kenti olduğunu dile getiren Dağlı, "Atılan adımlarla sağlık üssü haline geliyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezi oluyoruz. Kentteki mevcut hastanelere ilaveten burada hizmete girecek fakülte ayrı bir yatırım olacak." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini hayatın her kesiminden insanların hissettiğini vurguladı.

Dünyanın öngörülemeyen sağlık krizi ile karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de Kovid-19 krizidir. Bu kriz aslında sağlıkta hazır olmamız gerektiğini, insan hayatının her şeyden daha önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu kriz şunu gösterdi; yeterli sağlık alt yapınız olursa salgınlarla daha iyi mücadele edersiniz. Türkiye'nin de son dönemde sağlık alt yapısına yaptığı yatırımlar bunu gösterdi. Nitekim bu salgın sürecinde dünyada başarılı mücadele örneği verdik. İnsanımıza sağlık hizmetini gayet güzel şekilde sunduk."

Aydın, sağlık alt yapısının daha iyi gelişmesi için tıp fakültesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzaladıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise protokol ile sağlık, eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülmesi, bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşabilir şekilde sunulmasının amaçlandığını anlattı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ana bölüm ve 3 ek binadan oluştuğunu belirten Oruç, "1140 yatak kapasitesi, 12 eğitim kliniği ve diğer kliniklerle hizmet vermektedir. Halen akademik kadroda 4 profesör, 20 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 6 başasistan ve 120 asistan görev yapmaktadır. Protokol ile hastanenin ortak kullanımı fiilen başlamış olacak. Hastanede görev yapan hematoloji ile kulak burun boğaz branşında 2 uzman tabibin Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak atamaları yapılmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Vali Dağlı, Prof. Dr. Aydın ve Oruç arasında imzalandı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün