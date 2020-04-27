Eğitim uzaktan, destek gönülden
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Eğitim uzaktan, destek gönülden

Eğitim uzaktan, destek gönülden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK marifetiyle uzaktan eğitim modeliyle internetten canlı olarak düzenlenen lise ve üniversite hazırlık kurslarına katılarak, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Eğitim uzaktan, destek gönülden
27.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:49

Eğitim uzaktan, destek gönülden

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK marifetiyle uzaktan eğitim modeliyle internetten canlı olarak düzenlenen lise ve üniversite hazırlık kurslarına katılarak, tüm öğrencilere başarılar diledi.

'Covid 19' salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilirken, BUSMEK de lise ve üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde uzaktan eğitim sürecini başlatmıştı. BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezi ve Mustafakemalpaşa Kurs Merkezi'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Geçiş Sınavı hazırlık kurslarındaki 1100 öğrenci, sınavlara uzaktan eğitimle hazırlanıyor. Alanlarında uzman 38 branş öğretmeni ve 5 rehber öğretmenle, YKS öğrencilerine, Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Geometri dersleri her gün saat 10: 00 - 15: 00 arasında; LGS öğrencilerine de her gün aynı saatlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor. Dersler, konu anlatımları ve soru çözümleri olarak ikiye ayrılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda kurs merkezlerini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet eden ve onlarla tecrübelerini paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez uzaktan eğitime makam odasından konuk oldu. Kendi yaşamından örneklerle öğrencileri sınava motive eden Başkan Aktaş, "Ben liseden 1987 yılında mezun oldum ancak üniversiteyi 1989'da kazandım. İlk iki yıl kazanamadım. 40 yaşından sonra ALES'e gidip, bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yaptım. Bunu şunun için söylüyorum; Eğer istekli iseniz, bir hedefiniz ve bir hayaliniz varsa başarı kaçınılmaz. Bu ülkeye, bu devlete güvenin. Ülkenin geleceği aydınlık. Biz güçle devlet gelenekleri olan asil bir milletin evlatlarıyız. Yeter ki ilham almasını bilelim. Ben hem liseye hem de üniversiteye hazırlanan tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Eğitim uzaktan, destek gönülden

Kaynak: İHA

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