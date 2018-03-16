Eğitim Uğruna Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Gaziantep'te bir bağ evinde bekçilik yapan Suriyeli baba, 4 çocuğunu bağ evine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki okula motosiklet üstünde getirip götürüyor. Suriyeli baba, okul servisi olmaması nedeniyle her gün bu tehlikeli yolculuğa mecbur olduklarını söyledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atabek köyünde bir bağ evinde bekçilik yapan Suriyeli Cemal El Ilavi, eve yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Atabek Köyü İlkokulunda eğitim gören 4 çocuğunu motosikleti ile getirip, götürüyor. Motosiklet üstünde okula gidip gelen Musa, Nezha, Abdulhamit ve Hamit isimli çocuklar, her gün kilometrelerce yol katediyor. Sırtlarında okul ve beslenme çantaları ile motosiklete binen öğrenciler, korkmalarına rağmen mecbur olduklarını ifade etti.

Baba Cemal El Ilavi ise, okul servisi olmaması nedeniyle böyle tehlikeli bir yola başvurduklarını söyledi. Suriyeli baba, "Yolculuk çok tehlikeli biliyorum ama yapacak başka bir şey yok. Okula servis yok, herkesin evleri okula yakın, yürüyerek gidip geliyor. Her gün büyük bir risk alıyorum ama mümkün olduğunca dikkatli seyir etmeye çalışıyorum. Tehlikeli de olsa, bu şekil yolculuktan başka yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu. - GAZİANTEP