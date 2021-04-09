Eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı (1)
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Eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı (1)
Eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı (1)
Eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı (1)
Eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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