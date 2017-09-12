Eğitim Uçağı Tarlaya Mecburi İniş Yaptı...olay Yeri Havadan Görüntülendi

Eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı...Olay yeri havadan görüntülendi



BURSA - Bursa'da Yenişehir havalimanından eğitim için kalkan bir uçak tarlaya mecburi iniş yaptı. Kazada, pilot ve öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Pilot Hasan Hoş yönetimindeki Ultralight tipi uçak, Yenişehir Havalimanı kuzeyi Menşete Köyü yakınlarına mecburi iniş yaptı. Tarlaya inen uçakta pilot ve öğrenci Burak Büyükterzi kazayı ciddi yara almadan atlattılar. Pilot ve öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yeri havadan görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.