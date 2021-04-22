Eğitim uçağı, inşaatı süren Çukurova Havalimanına acil iniş yaptı
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Eğitim uçağı, inşaatı süren Çukurova Havalimanına acil iniş yaptı

Eğitim uçağı, inşaatı süren Çukurova Havalimanına acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'na, bataryası bitmek üzere olan bir eğitim uçağının acil iniş yaptığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'na, bataryası bitmek üzere olan bir eğitim uçağının acil iniş yaptığı bildirildi.

Kozuva Şirketler Grubundan yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde bir eğitim uçağı Çukurova Bölgesel Havalimanına acil iniş için talepte bulundu. ÇBH yetkilileri de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile diyalog halinde acil inişi sağladı. Atılım Üniversitesi Uçuş Okulu öğretmen pilotu Hakan Göktürk, bataryadaki değerlerin Adana'ya 22 dakikalık uçuşa yeterli olmadığı için rotalarını Çukurova Bölgesel Havalimanına çevirdiklerini söyledi.

İncirlik ile koordine edilen süreç ve iniş iznine onay verilmesi sonrasında Çukurova Bölgesel Havalimanı indiklerini anlatan Göktürk, "Veriler bizi buraya indirmeye mecbur kıldı. Buraya kullanmasak Adana ile yeni meydan arasındaki bir tarlaya iniş olabilirdi. Bu da yerine göre kırım da olabilirdi" dedi.

Çukurova Bölgesel Havalimanının üst yapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da, Atılım Üniversitesi'ne bağlı bir eğitim uçağının sağ salim olarak Çukurova Bölgesel Havalimanına iniş yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Acil iniş bile olsa bu uçağın havalimanının ilk misafiri olduğuna işaret eden Kozuva, "Hem öğretmenimizin hem de öğrencimizin sağlıklı bir iniş yapması içimizi ferahlatmıştır. İnşallah havalimanımız hizmete açıldığında da kendilerini burada misafir etmek isteriz" diye konuştu. - MERSİN

Eğitim uçağı, inşaatı süren Çukurova Havalimanına acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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