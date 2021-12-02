1 Aralık 2021 Çarşamba günü Gölbaşı Yerleşkesi Ali Birinci Kültür Merkezinde Polis Akademisi 2021 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Eğitim Şube Müdürlüklerinin etkinlik ve verimliliklerini artırıcı faaliyetler geliştirilmesi ve 2022 Yılı Hizmetiçi Eğitim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla "Eğitim Şube Müdürleri Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yıllık Hizmetiçi Eğitim Planı Hazırlama Toplantısı" düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantıya; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ ile merkez ve taşra teşkilatının eğitim birimlerinden 22 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 35 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 16 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 14 Emniyet Amiri, 9 Başkomiser, 40 Komiser, 17 Komiser Yardımcısı olmak üzere toplam 153 personel katılım sağlamıştır.

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