Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi
28.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:49
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci gösteri yasağına rağmen, hükümetin, eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci gösteri yasağına rağmen, hükümetin, eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti. Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız şekilde sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet