Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci gösteri yasağına rağmen, hükümetin, eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci gösteri yasağına rağmen, hükümetin, eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti. Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet