Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi

28.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:49

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci gösteri yasağına rağmen, hükümetin, eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci gösteri yasağına rağmen, hükümetin, eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti. Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız şekilde sona erdi.

Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi
Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi
Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi
Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Feyza Aktan Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:49:11. #1.14#
title