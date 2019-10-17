17.10.2019 19:16

Eğitim-Sen Müdürün öğretmene saldırısını psikologlar araştırsın

ANTALYA'da, okul müdürü B.T.'nin görsel sanatlar öğretmeni A.U.'yu darbetmesiyle ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, okul müdürü olarak atanan, pedagojik formasyona sahip, çocukların emanet edildiği kişinin, meslektaşına kin ve nefretle saldırabilmesini psikologların araştırması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsü Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu'nda, iddiaya göre, okul müdürü B.T., görsel sanatlar öğretmeni A.U.'yu bilinmeyen nedenle dün okul koridorunda dövdü. Öğrencilerin olduğu saatlerde yaşanan olay, diğer öğretmenlerin gözü önünde olurken, darp sonucu A.U.'nun başında 3 santimlik kesik oluştu. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen A.U., darp raporu alarak, B.T.'den şikayetçi oldu. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul müdürü ve öğretmenin görev yerleri değiştirildi.

Eğitim-Sen Antalya Şubesi yetkilileri ve üyeleri, olaya ilişkin okul önünde açıklama yaptı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk, Okul müdürü olarak atanmış üniversite mezunu, pedagojik formasyon almış, çocuklarımızı emanet ettiğimiz bir kişinin, meslektaşına kinle nefretle ölümüne bile yol açabilecek bir tutumla saldırabilmesinin nedenini psikologların, ruh sağlığı hekimlerinin araştırmasını ve incelemesi gerektiğini düşünüyoruz dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüklerini belirten Öztürk, olaydan sonra okul müdürü B.T.'nin ve darbedilen A.U.'nun okullarının değiştirildiğini öğrendiklerini kaydetti. Şube Başkanı Öztürk, Üyemiz hiçbir neden yokken bir saldırıya uğramış, ömür boyu sakat kalabilecek bir eylemle karşılaşmış hatta ölümden dönmüştür. Saldırıda bulunan bir meslektaşını kin ve nefretle yaralayan kişinin görev yerinden uzaklaştırılması değil meslekten atılması ve hapis cezası alması gerekiyor. Sanki üyemiz saldırıda bulunmuş gibi bir uygulama yapılmasını kabul etmiyoruz. Alınan kararın gözden geçirilerek üyemizin yer değişikliğinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bizim için öğretmen olma vasfından uzaklaşmış, bir eğitim kurumunu yönetmesi mümkün olmayan bu şahısla hukuksal olarak mücadele edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA