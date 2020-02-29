Eğitim-Sen Kayseri Şubesi 11. Genel Kurulu yapıldı

29.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:06

Eğitim-Sen Kayseri Şubesi 11. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda, Uğur Sedat Ünsal ve Ender Onur Armağan'ın oluşturduğu iki liste yarıştı.

263 delegenin 236'nın oy kullandığı genel kurulda, en çok oyu Uğur Sedat Ünsal'ın listesi aldı.

Genel kurulda Ünsal'ın listesi 160 delegenin oyunu alırken, Ender Onur Armağan'ın listesi ise 76 oyda kaldı.

Kaynak: AA