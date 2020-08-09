Eğitim Sen'den "Covid-19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Durumu" konulu etkinlik
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Eğitim Sen'den "Covid-19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Durumu" konulu etkinlik

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 12-13 Ağustos tarihlerinde "Covid-19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Durumu" konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek.

Eğitim Sen'den
09.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:25

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 12-13 Ağustos tarihlerinde "Covid-19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Durumu" konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, okullar ve yükseköğretim kurumlarına yönelik son durum ele alınacak.

Etkinliğe ilişkin olarak Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşmaya devam ederken, eğitim öğretim kurumlarının durumu ve okulların açılıp açılmayacağı tartışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Eğitim Sen, 12-13 Ağustos tarihlerinde 'Kovid-19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının (okullar ve yükseköğretim kurumları) Durumu' konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecektir. Alanında uzman bilim insanları ve akademisyenlerle salgında gelinen aşama ve salgının seyri, halk sağlığı açısından değerlendirilecek, alandaki sağlık emekçileri, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve idari personel ile yükseköğretim kurumlarında çalışanların karşı karşıya olduğu riskler farklı yönleriyle ele alınacaktır. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak ilk oturumda TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, TTB Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala ve SES Eş Başkanı İbrahim Kara ile Covid-19 salgınında gelinen son durumun halk sağlığı açısından ne anlama geldiği tartışılacaktır. Saat 15.30'da başlayacak ikinci oturumda ise alanda görev yapan eğitim emekçileri, öğretmenler, eğitim yöneticileri, idari personel ile salgının sürdüğü koşullarda okulların açılıp açılmamasının nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağı tartışılacaktır. 13 Ağustos Perşembe günü saat 13.00-15.30 arasında yapılacak üçüncü oturum ile yükseköğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrenciler açısından salgın koşullarında yüz yüze eğitimin ne kadar mümkün olduğu tartışılacaktır. Aynı gün saat 16.00-19.00 arasında yapılacak dördüncü oturumda ise salgın döneminde kadın emekçilerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara dönük çözüm önerileri tartışılacaktır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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