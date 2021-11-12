"Eğitim Şehri Gaziantep" bin 400 ilkokul, ortaokul ve liseye kitap desteği verecek

GAZİANTEP (Bültenler) - Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayteks Teknik Tekstil A.Ş. iş birliğinde 557 ilkokul, 450 ortaokul ve 393 lisenin okul kütüphanelerine bağışlanacak 140 bin kitap için Valilik Fuaye alanında protokole imza atıldı. Protokol ile birlikte Gazi şehirde öğrenim gören öğrencilerin okuma alışkanlığının kazandırılması, okul kütüphanelerinde kitap ihtiyacını gidermek, öğrencinin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve eğitimde eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası Yayınları'nın kitaplarının dağıtılacağı çalışma "Gaziantep Modeli" ile gerçekleşecek.

Protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Bayteks Teknik Tekstil A.Ş. adına Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram katıldı.

ŞAHİN: ŞEHRİ KÜTÜPHANELER ŞEHRİ YAPIYORUZ

Protokolde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül'e koordinasyonu için teşekkür ederek, "Proje'nin fikir babası Rıdvan Fadıloğlu. Gaziantep Modeli var burada. Gaziantep Modeli kardeşlik birlikte iş yapma, şehrin yaşam kalitesini, vatandaşın memnuniyetini arttırma modeli. 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' şehrimizde başlatılan çok önemli bir proje. Çocuklarımızı okutmamız, fırsatları arttırmamız lazım. Tek başına fiziki imkanlarla olmuyor bu. Çocuklarımızın kitap okuma kapasitesini arttıracak çeşitliliği sağlamamız lazım. Özellikle pandemide biz onlar evde olduğundan istedikleri kitapları dağıttık. Şehri kütüphaneler şehri yapıyoruz. İlçelerimizde, valiliğimizin ve bizim başlattığımız dijital kütüphane ile bu çeşitliliği arttırıyoruz. İş Bankası'nın desteği ile dünya klasikleri, her yaş grubuna göre kitaplar alıyoruz. Çocuklarımızın okuduğu zaman kitap okuma kapasitesini arttıracak, vizyon sahibi olmalarını sağlayacak. Eğitim ve bilim şehri olma yolunda bize büyük bir fırsat verecek" diye konuştu.

VALİ GÜL: ÇOCUKLARIMIZ DAHA ÇOK KİTABA ERİŞEBİLECEK

'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kampanyasında her okula kütüphane oluşturulduğunu söyleyen Vali Davut Gül, "Bu sene Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı bütün okullarda kütüphane kurmaya çalışıyor. Biz bir adım öndeyiz. Biz kurulan kütüphanelerin kitap sayısını arttırıyoruz. Geçen sene TÜBİTAK kitaplarını kazandırdık. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesi ile Türk klasikleri protokolü yaptık. Şehitkamil Belediyesi ilçedeki okullar için kitapları aldı, Büyükşehir Belediyesi de diğer okullara destek verdi. Bu protokol tam bir 'Gaziantep Modeli', özel sektörü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve alanda Milli Eğitimin her bileşeniyle çocuklarımız daha çok kitaba erişebilecekler, kitaplara daha kolay ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise yaptığı ziyaretlerde öğrencilerden gelen talep üzerine böyle bir proje başlatıldığını aktardı, özel sektör, büyükşehir ve Şehitkamil Belediyesi olarak böyle bir organizasyona imza atmaktan onur duyduğunu belirtti.

İl milli Eğitim Müdürü Tepe, 140 bin kitap temin ile çocukların kütüphanelere ve kitaplara erişimini kolaylaşacağının altını çizdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet