Eğitim Öğretime Ara Verilmesi ve İdari İzin Kararı
Öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı Valiliklerce eğitim öğretime ara verilmesi ve idari izin kararı verilen illerdeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilerek herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi...
Öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı Valiliklerce eğitim öğretime ara verilmesi ve idari izin kararı verilen illerdeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilerek herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususu önem arz etmektedir.
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