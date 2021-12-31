Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı - Haberler
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Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yılbaşı tatilini ve hafta sonunu fırsat bilen üniversite öğrencilerinden birçoğu memleketlerine dönmeyi tercih edince Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı.

Yılbaşı tatilini ve hafta sonunu fırsat bilen üniversite öğrencilerinden birçoğu memleketlerine dönmeyi tercih edince Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı.

Eğitim öğretimde yılın son günü olan bugün, yerini 2022'ye başlayacak olan takvime bırakacak. 1 Ocak 2022'nin resmi tatil olması ve hafta sonu sebebiyle yılbaşını memleketlerinde kutlayarak geçirmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, kampüsü boş bıraktılar. Soğuk hava şartlarına rağmen renkli görüntüler oluşan kampüste, bugün itibariyle sessizliğe büründü. - ESKİŞEHİR

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

Eğitim öğretimde yılın son günü Anadolu Üniversitesi Kampüsü boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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